الرئيس الإيراني: أعتذر لدول الجوار وسنوقف استهدافها

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، اعتذاراً للدول المجاورة، مشدداً على أنه “لا عداوة مع دول المنطقة”، ومؤكداً أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي رسالة متلفزة، قال الرئيس الإيراني: أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة”، مشيراً إلى أن بلاده “ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا”.

إيران تعتذر لدول الجوار

وأضاف الرئيس الإيراني أن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة “إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن “حضور كل إيراني يبعث على يأس الأعداء”، داعيا إلى “وضع مشاعر الاستياء والغضب جانباً من أجل الحفاظ على إيران”.

وفي رسالته الموجهة إلى الشعب الإيراني أضاف: “سيحملون حلمهم إلى القبر بأننا سنستسلم دون قيد أو شرط”.

جاءت هذه التصريحات في ظل قصف إيراني مكثف استهدف بعض دول الخليج العربي، فجر اليوم السبت، بينما واصلت إسرائيل والولايات المتحدة غاراتهما الجوية على إيران.

ترامب: لاتفاق مع إيران

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه “لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا الاستسلام غير المشروط”.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى اقتصاديًا من أي وقت مضى”.

وأضاف ترامب: “سيكون لإيران مستقبل عظيم. لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى”.