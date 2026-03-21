السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات للاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وقالت في بيان لها: “المملكة تشدّد رفضها لهذا الاعتداء السافر، ولانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكّد المملكة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق”.