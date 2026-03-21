الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني | أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت | استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% | العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا

السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ صباحاً
السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا
المواطن - فريق التحرير

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات للاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وقالت في بيان لها: “المملكة تشدّد رفضها لهذا الاعتداء السافر، ولانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكّد المملكة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق”.

