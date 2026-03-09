Icon

السعودية

السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة وصادق مواساتها لحكومتي وشعبي دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم لواجباتهم الوطنية، سائلةً الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

