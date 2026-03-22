السعودية تعزي ذوي شهداء الواجب وحكومتي وشعبي قطر وتركيا إثر حادث المروحية

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي شهداء الواجب ولحكومتي وشعبي دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة، إثر حادث سقوط طائرة مروحية جراء تعرضها لعطل فني أثناء تأديتها لعمل روتيني في المياه الإقليمية القطرية، والذي أودى بحياة طاقم الطائرة المروحية من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية.

وقالت في بيان لها: “تعبر المملكة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب ذوي شهداء الواجب وحكومتي وشعبي دولة قطر والجمهورية التركية في هذا الحادث الأليم، مع خالص تمنياتها للجميع بالأمن والسلامة”.