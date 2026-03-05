السفارة الأميركية بالكويت: لا إصابات جراء الهجوم الإيراني

أكدت السفارة الأميركية في الكويت عدم وقوع أي إصابات جراء الهجوم الإيراني على مبنى السفارة.

في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، اليوم الخميس، إنه بحاجة إلى المشاركة شخصياً في اختيار الزعيم الإيراني القادم، بعد مقتل المرشد علي خامنئي بغارات أميركية-إسرائيلية على طهران، السبت الماضي.

ترامب والحرب على إيران

ورأى ترامب أكد أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل، هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة والده، لكن الموقع نقل عن ترامب قوله: “ابن خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصاً يجلب الوئام والسلام إلى إيران”. وأضاف: “يجب أن أشارك في عملية التعيين، كما فعلت مع ديلسي في فنزويلا”.

وتابع ترامب في إشارة للمسؤولين الإيرانيين: “إنهم يضيعون وقتهم. ابن خامنئي شخصية ضعيفة”.

وأضاف أنه لن يقبل بتولي السلطة في إيران قائدا جديدا يواصل سياسات خامنئي، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة بين واشنطن وطهران خلال خمس سنوات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يؤجل فيه المسؤولون في طهران إعلان اسم المرشد الجديد، رغم أن تصريحات لعدد من السياسيين الإيرانيين تشير إلى أن هذا الإعلان قد يتم قريباً.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ومسؤولين آخرين كانوا قد نفوا أن يكون الهدف من العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في إيران هو “تغيير النظام”، مؤكدين أن الهدف يقتصر على إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وبرنامج طهران النووي وقواتها البحرية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق رداً على سؤال بشأن من قد يخلف خامنئي: “معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم ماتوا”.

ويُعد مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، رجل دين متشددا تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، رغم أنه لم يشغل أي منصب حكومي رسمي حتى الآن.