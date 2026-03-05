Icon

السفارة الأميركية بالكويت: لا إصابات جراء الهجوم الإيراني

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
السفارة الأميركية بالكويت: لا إصابات جراء الهجوم الإيراني
المواطن - فريق التحرير

أكدت السفارة الأميركية في الكويت عدم وقوع أي إصابات جراء الهجوم الإيراني على مبنى السفارة.

في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، اليوم الخميس، إنه بحاجة إلى المشاركة شخصياً في اختيار الزعيم الإيراني القادم، بعد مقتل المرشد علي خامنئي بغارات أميركية-إسرائيلية على طهران، السبت الماضي.

