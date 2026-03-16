السياحة تحذر من إسكان الحجاج دون ترخيص “نُزل مؤقتة” وتتوعد بالعقوبات

قالت وزارة السياحة إن أي نشاط يختص بإسكان الحجاج دون الحصول على ترخيص نُزل مؤقتة صادر عن الوزارة يُعد مخالفة نظامية.

وتابعت وزارة السياحة عبر منصة إكس أن مزاولة هذا النوع من الأنشطة من دون ترخيص رسمي تُعرّض أصحابها للمساءلة والعقوبات النظامية، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأنشطة إسكان الحجاج.