الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 2,299,626 خدمة دعوية لضيوف الرحمن والمعتمرين، فيما وصل إجمالي المستفيدين إلى 2,963,204 مستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة لأعمال التوعية الإسلامية خلال موسم العمرة، التي شملت إقامة الدروس اليومية والكلمات الوعظية في مصليات الفنادق وعدد من مساجد المنطقة المركزية، والمواقع الميدانية، على مدار الساعة وبعدة لغات عالمية.

وقُدّم لضيوف الرحمن شرح مفصل عن مناسك العمرة، وأحكام الصيام وفضائله، ومنهج الوسطية والاعتدال، بجانب الإجابة عن الاستفسارات الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، وبيان فضائل مكة المكرمة وحرمتها، إضافةً إلى توزيع كتيبات ومطبوعات إرشادية بلغات متعددة، وتشغيل الشاشات الرقمية، مع رموز الاستجابة السريعة (QR) لتمكين الزوار من الوصول إلى المكتبة الإلكترونية وتحميل المواد الشرعية عبر الهواتف الذكية، وتفعيل خدمة الاتصال المرئي والهاتف المجاني بأكثر من 40 لغة عالمية.

وتجسد هذه الجهود التكامل بين الخدمات الميدانية والحلول التقنية الحديثة، لتعزيز التنظيم والانسيابية داخل المسجد الحرام ومحيطه، ونشر القيم الإسلامية السمحة، وإبراز صورة المملكة الحضارية في خدمة الإسلام والمسلمين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.