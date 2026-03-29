الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة

تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في إثراء تجربة القاصدين، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإرشادية؛ الهادفة إلى تعزيز الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين، وتمكينهم من أداء عباداتهم في بيئة إيمانية يسودها الاطمئنان والخشوع، بما يعكس عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

برامج علمية ودروس شرعية

وتعمل الرئاسة على تنفيذ برامج علمية ودروس شرعية بعدة لغات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، تستهدف مختلف شرائح الزوار والمعتمرين من أنحاء العالم، بما يسهم في نشر العلم الشرعي، وترسيخ المنهج الوسطي المعتدل الذي تقوم عليه رسالة الحرمين الشريفين.

وفي جانب التوجيه والإرشاد، تواصل الرئاسة حضورها الميداني عبر انتشار الأئمة والدعاة في أروقة الحرمين الشريفين وساحاتهما، للإجابة عن استفسارات القاصدين، وتقديم الفتاوى الموثوقة، بما يعزز الطمأنينة لدى الزوار، ويرتقي بجودة الخدمات الدينية المقدمة.

كما تُفعِّل الرئاسة منظومة من الخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية التي تُسهم في بث الدروس والخطب والبرامج العلمية، وإيصال المحتوى الديني إلى المستفيدين داخل الحرمين الشريفين وخارجهما، بما يتيح لملايين المسلمين حول العالم الاستفادة من الرسالة العلمية للحرمين الشريفين.

وتعمل الرئاسة على تطوير مبادراتها التوعوية وبرامجها الإثرائية بشكل مستمر، بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات الدينية، ويرتقي بجودة المخرجات العلمية، في إطار منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز تجربة القاصدين، وتلبية احتياجاتهم المعرفية والشرعية.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتكاملًا مع الجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعزز رسالة المملكة في نشر قيم الاعتدال والوسطية، وخدمة الإسلام والمسلمين.