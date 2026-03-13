Icon

نشاط تجاري كثيف في أسواق عسير مع اقتراب عيد الفطر Icon أمير قطر وسلطان عُمان يشددان على تهدئة الأوضاع وتغليب الحلول الدبلوماسية Icon 17 وظيفة شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين Icon الشاذروان.. معلم معماري يعانق الكعبة المشرفة ويعزز متانة بنيانها Icon دوريات الأمن تضبط 3 مخالفين لممارستهم التسول في جدة  Icon الكويت: مستويات الغازات والملوثات ضمن الحدود الطبيعية ولا مؤشرات على تسرب Icon 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين Icon وزير الداخلية القطري: مخزون المياه يكفي لأشهر والأمن الغذائي 18 شهرًا Icon ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الشاذروان.. معلم معماري يعانق الكعبة المشرفة ويعزز متانة بنيانها

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُعد الشاذروان أحد المعالم المعمارية البارزة المحيطة بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام، إذ يلتف حول أسفل جدار الكعبة ليشكّل جزءًا مهمًا من بنيتها التاريخية والهندسية، إلى جانب ما يحمله من دلالات معمارية ووظيفية تسهم في حماية أساسات البيت العتيق وتعزيز متانة بنائه عبر العصور.

ويتمثل الشاذروان في إفريز حجري مائل يبرز قليلًا عن جدار الكعبة المشرفة عند قاعدتها من مستوى المطاف، ويُعرف بأنه ما تُرك من عرض أساس البيت الحرام خارجًا، ويُسمى كذلك تأزيرًا لأنه يشبه الإزار الذي يحيط بأسفل البناء.

ويأخذ الشاذروان شكل حافة رخامية مسنّمة تحيط بأسفل جدار الكعبة من ثلاث جهات، بينما لا يوجد في جهة حِجر إسماعيل نظرًا لاختلاف البناء في تلك الجهة تاريخيًا، كما يغيب عند موضع باب الكعبة المشرفة.

ويتكون الشاذروان من رخام مصقول ثُبّت بعناية، وتوجد فيه حلقات تُربط بها كسوة الكعبة المشرفة لتثبيتها، مما يعكس دقة العناية بالتفاصيل المعمارية المرتبطة بالبيت الحرام.
وصُمم هذا العنصر المعماري بطريقة تساعد على حماية أساسات الكعبة من تأثير مياه الأمطار والسيول التي كانت تتعرض لها مكة المكرمة عبر التاريخ، إضافة إلى دوره في تقوية قاعدة الجدار والمحافظة على ثبات البناء، كما يسهم الشاذروان في تنظيم حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة؛ إذ يشكّل حاجزًا معماريًا يمنع الاحتكاك المباشر بأساس الجدار أثناء الطواف، وهو ما يعزز سلامة البناء ويحافظ على متانته مع مرور الزمن.

وجُدد بناء الشاذروان عدة مرات عبر التاريخ ضمن أعمال ترميم الكعبة المشرفة والعناية بها؛ حيث تشير المصادر التاريخية إلى تجديده في أعوام متعددة منها: سنة 542هـ، و636هـ، و660هـ، و670هـ، و1010هـ، إضافة إلى أعمال صيانة أخرى شهدتها الكعبة المشرفة في فترات مختلفة.

وشهد الشاذروان في العصر الحديث عناية خاصة ضمن مشروعات ترميم الكعبة المشرفة، إذ جُدد رخامه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، باستخدام رخام جديد يحاكي ألوان ونوعية الرخام القديم، مع المحافظة على بعض الرخامات التاريخية الموجودة أسفل ناحية باب الكعبة، التي تُعد من القطع النفيسة التي حافظت على جودتها ومتانتها عبر الزمن.

ويمثل الشاذروان شاهدًا معماريًا بارزًا على العناية المتواصلة بالكعبة المشرفة عبر العصور؛ إذ يجمع بين الوظيفة الهندسية والجمال المعماري، ليبقى عنصرًا أصيلًا في عمارة البيت العتيق، ومعلمًا يلفت أنظار الطائفين وقاصدي المسجد الحرام من مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد