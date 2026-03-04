الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشن حرب إيران

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء الحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بعد أن صوت المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 لصالح عرقلة مشروع قرار كان من شأنه منع المزيد من العمليات العسكرية دون موافقة مسبقة من الكونجرس.

الحرب على إيران تتواصل

وينص مشروع القرار على اشتراط الحصول على تفويض رسمي من الكونجرس قبل الشروع في أي عمليات قتالية إضافية، إلا أن رفضه يعكس دعم أغلب أعضاء المجلس لاستراتيجية الإدارة الأمريكية في التعامل مع التوترات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن القوات الأميركية في وضع قوي للغاية في إيران، وذلك في سادس يوم من أيام الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل عليها.

ووصف ما يجري خلال العملية العسكرية بأنه تقدم هائل بعد أقل من أسبوع على اندلاعها.

وأكد ترامب أمام تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض على أن القيادات الإيرانية تضمحل بسرعة.

كما استرسل قائلا: “يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا”.

أيضا رأى أن إيران كانت ستملك سلاحا نوويا خلال أسبوعين لو لم تنطلق الحرب عليها، وذلك على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن إيران تصنع قنبلة نووية.