الصحة توصي بتعديل مواعيد النوم تدريجيًا لاستقبال العيد

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة تعديل مواعيد النوم والاستيقاظ تدريجيًا قبل حلول عيد الفطر، لضمان استقبال أيام العيد بنشاط وتركيز، وتجنب الشعور بالإرهاق أو اضطراب النوم بعد انتهاء شهر رمضان.
وأوضحت وزارة الصحة، الوزارة أن موازنة النوم تعد خطوة مهمة لاستعادة طاقة الجسم، مشيرة إلى أن البدء مبكرًا في تغيير مواعيد النوم يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم والعودة تدريجيًا إلى النمط اليومي الطبيعي بعد فترة السهر المرتبطة بشهر رمضان.
وأوضحت «الصحة» أن التدرج في تعديل مواعيد النوم، إلى جانب الالتزام بعدد ساعات كافٍ من الراحة، يساهم في تحسين النشاط الذهني والبدني خلال أيام العيد، ويمنح الجسم القدرة على أداء الأنشطة اليومية بكفاءة أكبر.