“الصحة”.. ضبط مخالفين لترويج مستحضرات وأدوية غير مرخصة

أعلنت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المعنية، أنه تم ضبط مدربين من جنسيات عربية يعملون في صالات ومراكز رياضية، لقيامهم ببيع وترويج أدوية لإنقاص الوزن، وأدوية هرمونية ومواد بيبتيدية غير آمنة وغير مسجلة وغير مرخصة للاستخدام، إضافةً إلى تخزينها بطرق غير ملائمة، وذلك بناء على متابعة وزارة الصحة لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يرتبط بالجانب الصحي والدوائي.

حيث تُعد هذه الممارسات مخالفةً صريحةً للأنظمة المعتمدة في المملكة، بما في ذلك نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الدواء، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد رصد ما يُتداول في شبكات التواصل الاجتماعي من عرض لهذه الأدوية والترويج لها بادعاءات صحية وعلاجية غير صحيحة من قبل أشخاص غير مختصين، حيث جرى تنفيذ عملية شراء عبر المتسوقين السريين، أعقبها تتبّع مسار التوريد وصولًا إلى المستودع، إذ تم العثور على عددٍ من الأدوية غير الآمنة وغير المسجلة وغير المرخصة، إلى جانب منتجات هرمونية ومواد بيبتيدية و”ريتاتروتايد” غير المسجلة، التي لا يزال بعضها خاضعًا لدراسات سريرية قائمة.