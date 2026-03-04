الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود وساطة في المنطقة

أوضحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الوزير وانغ يي، أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط للتوسط، وذلك في ظل تصاعد حدة الصراع بالمنطقة واستمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، إن الصين تقدر ضبط النفس الذي أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات بالوسائل السلمية.

الصين تعلن إرسال موفد للوساطة

كما أكد وانغ، في اتصال هاتفي منفصل مع وزير خارجية الإمارات،ضرورة عدم تجاوز “الخط الأحمر” المتمثل في حماية المدنيين خلال الصراعات وعدم استهداف أهداف مدنية، بما فيها تلك المتعلقة بالطاقة. ودعا أيضا إلى حماية سلامة خطوط الملاحة البحرية.

جاء التصريح الصيني، بعدما أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، أن الصين وروسيا “ليستا عاملا مؤثرا” في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول “رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية”، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيفا “أنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية”.

يذكر أنه صباح 28 فبراير الفائت، أعلنت إسرائيل بدء الهجوم على إيران سمّته “زئير الأسد”. وأفادت واشنطن لاحقاً بأنها شنت عملية واسعة النطاق مع إسرائيل سمتها “الغضب العارم”، لافتة إلى أنها تهدف للإطاحة بنظام الحكم الإيراني.

فيما ردت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أميركية عدة، فضلاً عن العراق والأردن.