الضباب يغطي أجواء طريف

شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، مسجلة 8 درجات مئوية، بسبب الضباب الذي غطى أجزاء واسعة من المحافظة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس أمطارًا خفيفة على محافظة طريف يصاحبها تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.