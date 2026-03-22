“الطيران المدني الكويتي” تقدم رسالة احتجاج لـ “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران

قدمت هيئة الطيران المدني الكويتي، اليوم الأحد، رسالة احتجاج لمنظمة “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران .
وفي وقت سابق، أعلنت الكويت، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على “إكس”: “تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”.
وأضاف البيان: “تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.
واختتم البيان بالقول: “يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الخميس، تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أدى الحادث إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.
وفي هجوم آخر لاحق، أعلنت المؤسسة تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.