ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

“الطيران المدني الكويتي” تقدم رسالة احتجاج لـ “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
"الطيران المدني الكويتي" تقدم رسالة احتجاج لـ "إيكاو" على انتهاكات واعتداءات إيران
المواطن - فريق التحرير

قدمت هيئة الطيران المدني الكويتي، اليوم الأحد، رسالة احتجاج لمنظمة “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران .

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على “إكس”: “تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”.

وأضاف البيان: “تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

واختتم البيان بالقول: “يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الخميس، تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أدى الحادث إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وفي هجوم آخر لاحق، أعلنت المؤسسة تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

