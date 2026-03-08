العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, خدمةً جديدة لضيوف الرحمن تتيح حجز خدمة النقل من مقار الإقامة في الفنادق المجاورة للمسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة، بما يسهم في تسهيل وصول المعتمرين والزوار إلى المسجد الحرام بكل يسرٍ وطمأنينة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من طلب عربة النقل مباشرة من الفندق دون الحاجة إلى التوجّه إلى نقاط خدمات التنقل في ساحات المسجد الحرام، إذ يجري تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة، لتصل العربة المعتمدة إلى مقر إقامة المستفيد، ويتولى مرافق معتمد مرافقة الضيف حتى إتمام النسك والعودة إلى الفندق عند اختيار الخدمة الكاملة.

وبيّنت أن خيارات الخدمة تشمل الطواف فقط، أو أداء العمرة الكاملة التي تتضمن الطواف والسعي، مع توفير مسارين للخدمة؛ الأول من الفندق إلى الحرم باتجاه واحد، والثاني مرافقة كاملة من الفندق إلى الفندق حتى إتمام النسك.

وتشمل الخدمة عددًا من الفنادق والمرافق القريبة من المسجد الحرام، وذلك ضمن منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتوظيف الحلول التقنية لتعزيز سهولة التنقل داخل المنطقة المركزية، بما يواكب مستهدفات تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.