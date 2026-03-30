العُلا بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة بعد فوزه على النصر

تُوّج فريق العُلا بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة لعام 2026 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على نظيره فريق النصر بنتيجة 89 – 82، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وحصل لاعب فريق العُلا وائل عرقجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 30 نقطة، فيما برز من فريق النصر اللاعب بيلي هيدي بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات.
وفي نهاية المباراة، سلّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة غسان طاشكندي الكأس لفريق العُلا.