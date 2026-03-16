الفلبين تطالب باحترام عقود توريد الوقود

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٥ مساءً
قالت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون جارين، إن بلادها تجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية في ظل استمرار الحرب مع إيران.

وأضافت الوزيرة الفلبينية أن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول الموردة للوقود إلى الفلبين لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها “لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً”، وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان، على حد قولها.

وتجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وتعد إندونيسيا المورد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء فيها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وتجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة في الفلبين، محادثات مع موردي النفط الروسي في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، في رسالة نصية، أن الشركة تجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وتتسابق دول العالم لتأمين إمداداتها من الطاقة مع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط الذي يضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرق آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز، وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

