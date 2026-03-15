الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية | القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني | فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز | اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في منطقة الرياض

القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين القبض على الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي مهدي طاهر الجلاوي، على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن التعاطف مع ما وصفته السلطات بـ”العدوان الإيراني الآثم”، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة والتحريض على استهداف مواقع داخل البحرين.

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية القبض تمت يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بعد استدعائه للتحقيق، حيث جرى عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق.

ويعد الجلاوي من الأسماء المعروفة في الأوساط الفنية بالبحرين، خصوصاً بعد مشاركته في تصميم الجواز الإلكتروني الجديد لمملكة البحرين، الذي صنفته مؤسسة Regula ضمن قائمة أجمل 12 جواز سفر في العالم.

غير أن اسمه عاد إلى الواجهة مجدداً بعد توقيفه مع عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالتعاطف مع العدوان الإيراني.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على ستة أشخاص على خلفية نشر مقاطع ومحتويات تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت – بحسب البيان – التعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية.

