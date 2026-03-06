Icon

القبض على مقيم لترويجه الشبو في الشرقية

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٠ صباحاً
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في المنطقة الشرقية، اترويجه مادة الميثامفيتامين المخدرة “الشبو”.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

