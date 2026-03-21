الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني | أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت | استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% | العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

القيادة المركزية الأمريكية: ألقينا قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
القيادة المركزية الأمريكية: ألقينا قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، السبت، أن إيران خسرت قدرات قتالية كبيرة منها آلاف الصواريخ والمسيّرات، مشيرة إلى استخدام قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ في إيران.

وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، في إيجاز صحافي على “إكس”، إنه تم استهداف رادرات إيرانية تستخدم في تهديد الملاحة، وكذلك تم استهداف مخازن صواريخ باليستية إيرانية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة

الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية على أن قدرات إيران تشهد تدهوراً كبيراً.

قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية

وأشار بالقول: “استهدفنا 130 سفينة إيرانية.. وألقينا قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ إيرانية”.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية إن قواته تعمل على مواجهة التهديدات الإيرانية العابرة للحدود، مشدداً: “سنواصل استخدام القوة المميتة في إيران”.

وأضاف أن قواته مصممة على مواصلة المهمة ضد إيران، مؤكداً بالقول: “سنواصل ضرب كل ما يهدد الملاحة بمضيق هرمز”.

وتتعرض المدن الإيرانية، لا سيما العاصمة طهران، لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيران في 28 فبراير (شباط) والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.

 

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية الإيرانية
القبض على مصمم الجواز البحريني بتهمة التعاطف مع العدوان الإيراني
أنباء عن انشقاق دبلوماسيين إيرانيين وطلبات لجوء سياسي
مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا
الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية
ترامب: لن ننشر قوات في إيران
