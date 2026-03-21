القيادة المركزية الأمريكية: ألقينا قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، السبت، أن إيران خسرت قدرات قتالية كبيرة منها آلاف الصواريخ والمسيّرات، مشيرة إلى استخدام قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ في إيران.

وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، في إيجاز صحافي على “إكس”، إنه تم استهداف رادرات إيرانية تستخدم في تهديد الملاحة، وكذلك تم استهداف مخازن صواريخ باليستية إيرانية.

وشدد قائد القيادة المركزية الأميركية على أن قدرات إيران تشهد تدهوراً كبيراً.

قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية

وأشار بالقول: “استهدفنا 130 سفينة إيرانية.. وألقينا قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ إيرانية”.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية إن قواته تعمل على مواجهة التهديدات الإيرانية العابرة للحدود، مشدداً: “سنواصل استخدام القوة المميتة في إيران”.

وأضاف أن قواته مصممة على مواصلة المهمة ضد إيران، مؤكداً بالقول: “سنواصل ضرب كل ما يهدد الملاحة بمضيق هرمز”.

وتتعرض المدن الإيرانية، لا سيما العاصمة طهران، لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيران في 28 فبراير (شباط) والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.