“الكاف” يُعلن خسارة السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية وفوز المغرب اعتباريًا 3 – صفر

قال الاتحاد ⁠الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أمس ⁠الثلاثاء: إن مجلس الاستئناف التابع له اعتبر ​منتخب السنغال ‌منسحبًا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة ​لصالح المغرب اعتباريًا بنتيجة ⁠3 – صفر.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.

وأهدر براهيم ‌دياز ركلة الجزاء ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز 1 – صفر لتحرز اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وأضاف الكاف في ‌بيان” إن مجلس الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قرر اليوم تطبيقًا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية”.

وتابع البيان ” إن القرار جاء بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة ‌بشأن تطبيق المادتين 82 و84، موضحًا أنه ألغى قرار لجنة الانضباط”.