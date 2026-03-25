ضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي وآخرين خارج البلاد

الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاغتيال واستهداف رموز وقيادات الدولة على صلة بحزب الله

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في الكويت العميد ناصر بوصليب، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد و(5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية.

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت

الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة

الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة

إحباط مخطط إرهابي في الكويت

وأضاف أنه ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: “المتهمون أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي”.

وأضاف: “شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء”، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

وتواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، مشددا على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة ويُعد خيانةً عظمى للوطن، وسنقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

 

إقرأ المزيد

الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
البترول الكويتية تعلن السيطرة على حرائق إثر هجوم بمسيرات على مصافيها
العالم

البترول الكويتية تعلن السيطرة على حرائق إثر...

العالم
الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة
العالم

الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل...

العالم
الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة...

العالم
عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران
العالم

عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في...

العالم
الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت
العالم

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على...

العالم
الكويت تدين استهداف إيران لمصفاتين في السعودية: تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة
السعودية

الكويت تدين استهداف إيران لمصفاتين في السعودية:...

السعودية