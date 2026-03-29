الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد (14) صاروخًا باليستيًا معاديًا، وعدد (12) طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعددٍ منها، ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج اللازم، إضافةً إلى أضرار مادية في الموقع.

كما تم استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة، ونتج عن ذلك أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ومنذ بدء العدوان الآثم بتاريخ 28 فبراير 2026، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية عدد (307) صواريخ باليستية، و(2) من الصواريخ الجوالة، و(616) طائرةً مسيّرة، ويواصل منتسبو القوات المسلحة أداء واجباتهم الوطنية بمستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط، مؤكدين التزامهم الثابت بتنفيذ مهامهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.