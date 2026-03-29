الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد (14) صاروخًا باليستيًا معاديًا، وعدد (12) طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعددٍ منها، ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج اللازم، إضافةً إلى أضرار مادية في الموقع.

كما تم استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة، ونتج عن ذلك أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

قد يهمّك أيضاً
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج

الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

ومنذ بدء العدوان الآثم بتاريخ 28 فبراير 2026، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية عدد (307) صواريخ باليستية، و(2) من الصواريخ الجوالة، و(616) طائرةً مسيّرة، ويواصل منتسبو القوات المسلحة أداء واجباتهم الوطنية بمستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط، مؤكدين التزامهم الثابت بتنفيذ مهامهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

إقرأ المزيد

الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني
العالم

الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
الكويت تسقط 4 طائرات “درون”
العالم

الكويت تسقط 4 طائرات “درون”

العالم
الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت
العالم

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على...

العالم
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت
العالم

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات...

العالم
الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاغتيال واستهداف رموز وقيادات الدولة على صلة بحزب الله
العالم

الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاغتيال واستهداف رموز...

العالم
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج
العالم

الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة...

العالم
مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن
العالم

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت...

العالم