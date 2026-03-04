Icon

الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان “أنه تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت فجر اليوم”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إنه “تم التعامل مع هذه الأهداف المعادية وتدميرها”، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية في البلاد أسفرت عن إصابات بشرية ومادية.

وأكّد البيان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء واجباتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

