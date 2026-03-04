الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان “أنه تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت فجر اليوم”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: إنه “تم التعامل مع هذه الأهداف المعادية وتدميرها”، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية في البلاد أسفرت عن إصابات بشرية ومادية.
وأكّد البيان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء واجباتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.