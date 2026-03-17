الكويت: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين بالستيين معاديين و13 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها واعتراضها فيما تم تسجيل إصابتين طفيفتين نتيجة سقوط شظايا و”حالتهما مستقرة”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز إعلامي نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية، مبينًا أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات تعاملت مع 8 بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية وفق الإجراءات المتبعة.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب: “إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع ستة بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية ليرتفع بذلك مجموع البلاغات إلى 403 منذ بداية العدوان السافر”.
وأضاف بوصليب أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرتين ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 91 مرة.

