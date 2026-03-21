الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، رصد تسعة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها والتعامل معها دون أن تشكل أي أضرار مادية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، أنه تم رصد أربع طائرات مسيرة معادية والتعامل معها وتدميرها.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 11 بلاغًا مرتبطًا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية الاعتداءات إلى 472 بلاغًا.