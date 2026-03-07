Icon

الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات وقود مطار الكويت الدولي للهجوم

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥١ صباحاً
الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات وقود مطار الكويت الدولي للهجوم
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت فجر اليوم الأحد 8 مارس 2026 مع موجة من الطائرات المسيرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح البيان أن خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم مباشر بطائرات مسيرة، في استهداف واضح للبنية التحتية الحيوية للدولة.

