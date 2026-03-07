الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات وقود مطار الكويت الدولي للهجوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت فجر اليوم الأحد 8 مارس 2026 مع موجة من الطائرات المسيرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح البيان أن خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم مباشر بطائرات مسيرة، في استهداف واضح للبنية التحتية الحيوية للدولة.