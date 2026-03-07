الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات وقود مطار الكويت الدولي للهجوم

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تعاملت فجر اليوم الأحد 8 مارس 2026 مع موجة من الطائرات المسيرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.
وأوضح البيان أن خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم مباشر بطائرات مسيرة، في استهداف واضح للبنية التحتية الحيوية للدولة.
بيان رقم 19
صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان
حيث تعرضت خزاناتِ الوقود التابعةِ لمطار الكويت الدولي لهجومٍ…
