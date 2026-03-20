الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة

أكدت الكويت أن النتائج الخاصة للوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي, ضمن الحدود الآمنة ولا يوجد أي خطر مباشر على المناطق السكنية أو الصحة العامة حاليًا.

وأوضحت الهيئة العامة للبيئة الكويتية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن نتائج الرصد الحالية تشير إلى أن مستويات جودة الهواء ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية من دون تسجيل أي تجاوزات مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الاحترازات اللازمة.