الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
أكدت الكويت أن النتائج الخاصة للوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي, ضمن الحدود الآمنة ولا يوجد أي خطر مباشر على المناطق السكنية أو الصحة العامة حاليًا.
وأوضحت الهيئة العامة للبيئة الكويتية -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن نتائج الرصد الحالية تشير إلى أن مستويات جودة الهواء ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية من دون تسجيل أي تجاوزات مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الاحترازات اللازمة.