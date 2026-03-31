الكويت تؤكد سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط السالمي وإخماد الحريق على متنها

أكد المتحدث باسم شركة ناقلات النفط الكويتية بدر المطيري، سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة «السالمي»، والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل إثر “الاعتداء الإيراني الآثم.

وأفاد خلال الإيجاز الإعلامي، اليوم الثلاثاء،ـ عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو رصد أي تسرب نفطي أو تلوث في البيئة البحرية المحيطة.

وأوضح أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال التقييم الفني الشامل لحجم الأضرار التي لحقت بالناقلة لضمان جاهزيتها التشغيلية.

وخرجت ناقلة النفط العملاقة “السالمي” إحدى ركائز أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC) عن الخدمة بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة المخطاف بميناء دبي.

ويمثل هذا الحادث منعطفا أمنيا وتشغيليا في مسيرة السفينة، التي طالما شكلت جزءا لا يتجزأ من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتعزيز القدرات التصديرية، وذلك في وقت كانت فيه الشركة قد عززت مؤخرا منصاتها الرقمية لمراقبة الأسطول.

تعد “السالمي” ثالث أربع ناقلات عملاقة (VLCC) تم التعاقد عليها عام 2008 مع شركة “دايو” الكورية الجنوبية لبناء السفن، ضمن برنامج طموح بدأته الشركة مطلع الألفية لتجديد الأسطول قبل انتهاء العمر الافتراضي للسفن بخمسة عشر عاما.

وجرى تسليمها رسميا في جزيرة كوجي بكوريا الجنوبية في 21 يونيو 2011، لتنضم إلى الأسطول الحكومي الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم.