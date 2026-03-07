الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
دمرت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية 12 صاروخًا باليستيًا، وتعاملت بنجاح مع 23 مسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع بدولة الكويت اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل أضرار مادية بسيطة دون أي إصابات بشرية في صفوف القوات المسلحة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية خلال الـ48 ساعة الماضية، أنه تم رصد 14 صاروخًا باليستيًا، وتدمير 12 صاروخًا منها فيما لم يتم التعامل مع صاروخين حيث كانا خارج منطقة التهديد.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل عن إسقاط قوات الحرس الوطني طائرة مسيرة اليوم دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.