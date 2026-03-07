Icon

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة
المواطن - فريق التحرير

دمرت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية 12 صاروخًا باليستيًا، وتعاملت بنجاح مع 23 مسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع بدولة الكويت اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل أضرار مادية بسيطة دون أي إصابات بشرية في صفوف القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية خلال الـ48 ساعة الماضية، أنه تم رصد ‏14 صاروخًا باليستيًا، وتدمير 12 صاروخًا منها فيما لم يتم التعامل مع صاروخين حيث كانا خارج منطقة التهديد.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل عن إسقاط قوات الحرس الوطني طائرة مسيرة اليوم دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

