الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بالسفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، د. زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج، للمرة الثانية، على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن السفير عزيز الديحان أكد أن شن هجمات مسلحة على دولة الكويت تستخدم فيها أراضي جمهورية العراق هو عدوان على دولة الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المعتدين، لردعهم عن هذه الممارسات.

كما جدد الديحاني التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.