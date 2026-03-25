هطول أمطار الخير على محافظة حقل ومراكزها | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع | أمطار غزيرة على 12 منطقة.. وعسير تتصدر بـ 128 ملم في مطار أبها | السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون إيران بوقف العدوان فورًا | خالد بن سلمان يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره المجري | الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت | البنتاجون يبرم صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٥ مساءً
الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بالسفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، محمد توتونجي سفير إيران لدى الكويت، للمرة الثالثة منذ بدء الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات التي تشنها إيران ضد دولة الكويت.

وأضافت: “يأتي ذلك إثر الاعتداء السافر الذي طال خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء، بما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، باعتبار المطار من الأعيان المدنية”.

وجدد نائب وزير الخارجية بالوكالة إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا «العدوان»، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومجالها الجوي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تعارضه مع مبادئ حسن الجوار، وما يشكله من تصعيد خطير يقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، مع تحمل إيران المسئولية الكاملة تبعات هذا العدوان، وعلى حق دولة الكويت القاطع والكامل والأصيل في تمسكها بالدفاع عن نفسها استناداً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة
العالم

العالم
العالم

العالم
العالم

العالم
العالم

العالم
السعودية

السعودية
العالم

العالم
العالم

العالم
العالم

العالم