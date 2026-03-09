الكويت تشيّع شهيدي الواجب ضحايا العدوان الإيراني

شيّعت الكويت الشهيدين المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد في مقبرة الصليبيخات، بعد استشهادهما بشظايا الاعتداءات الإيرانية الآثمة أثناء أداء واجبهما.

وتقدم مراسم التشييع العسكرية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وكبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية.