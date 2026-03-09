Icon

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي Icon تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات Icon الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية Icon زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن Icon 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج Icon الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت Icon البحرين تعلن حالة "القوة القاهرة" نتيجة الاعتداءات الإيرانية Icon إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي Icon خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة

الكويت تشيّع شهيدي الواجب ضحايا العدوان الإيراني

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
الكويت تشيّع شهيدي الواجب ضحايا العدوان الإيراني
المواطن - فريق التحرير

شيّعت الكويت الشهيدين المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد في مقبرة الصليبيخات، بعد استشهادهما بشظايا الاعتداءات الإيرانية الآثمة أثناء أداء واجبهما.

وتقدم مراسم التشييع العسكرية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وكبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية.

