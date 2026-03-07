الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر اليوم السبت لموجة من الطائرات المسيرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح البيان رقم 18 الصادر عن المتحدث الرسمي أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت بنجاح مع 7 طائرات مسيرة في مناطق شمال وجنوب البلاد، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن أضرار مادية محدودة فقط ناتجة عن سقوط شظايا، دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مناطق متفرقة من البلاد نجمت عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية في ختام بيانها أنها في حالة تأهب وجاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات، وستتصدى بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد وسيادتها واستقرارها، حفاظاً على مصالح الوطن ومقدراته الوطنية.