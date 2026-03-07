Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

أسفرت عن أضرار مادية محدودة

الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر اليوم السبت لموجة من الطائرات المسيرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح البيان رقم 18 الصادر عن المتحدث الرسمي أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت بنجاح مع 7 طائرات مسيرة في مناطق شمال وجنوب البلاد، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن أضرار مادية محدودة فقط ناتجة عن سقوط شظايا، دون وقوع إصابات بشرية.

البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مناطق متفرقة من البلاد نجمت عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية في ختام بيانها أنها في حالة تأهب وجاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات، وستتصدى بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد وسيادتها واستقرارها، حفاظاً على مصالح الوطن ومقدراته الوطنية.

 

