الكويت تعلن إصابة 27 من منتسبي الجيش ورصد واعتراض 178 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا منذ بدء الهجمات

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، أن ما تم رصده والتعامل معه جراء العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيّرة.
وأكد العقيد الركن العطوان، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات، مؤكداً أن حالتهم مستقرة حالياً، فيما يخضع اثنان منهم للعلاج الطبي.
وتابع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، موضحاً أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لأي تطورات.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو المقاطع غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة تتطلب الوعي والالتزام.