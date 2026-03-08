Icon

الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات
المواطن - فريق التحرير

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات في العاصمة نتيجة اعتراض الهجمات المعادية.

كما أعلنت الدفاع الكويتية اندلاع حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية، لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

كذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل إسقاط طائرة درون في أحد مواقع المسؤولية التي يقوم الحرس بتأمينها.

وأوضح أن عملية التعامل مع الطائرة تمت وفق الإجراءات الأمنية المتبعة وبجاهزية عالية.

