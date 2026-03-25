الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد ركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي.

وأشار في بيان، اليوم الأربعاء، إلى اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر.

قد يهمّك أيضاً
عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران

عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات...

الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية

وتابع: “تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت 2 طائرة مسيّرة أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق يتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد”.

وذكر المتحدث العسكري: “تمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات درون ضمن مواقع المسئولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية”.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

 

إقرأ المزيد

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران
العالم

عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في...

العالم
الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة
العالم

الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23...

العالم
الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة...

العالم
الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال...

العالم
“الطيران المدني الكويتي” تقدم رسالة احتجاج لـ “إيكاو” على انتهاكات واعتداءات إيران
العالم

“الطيران المدني الكويتي” تقدم رسالة احتجاج لـ...

العالم
الكويت: حرائق محدودة إثر استهداف مسيرتين لوحدتي تشغيل لشركة البترول الوطنية
العالم

الكويت: حرائق محدودة إثر استهداف مسيرتين لوحدتي...

العالم
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله الإرهابية
العالم

الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة...

العالم