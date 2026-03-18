الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة اعتراض وتدمير مسيّرة في محافظة الخرج السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر أمطار متوقعة على منطقة المدينة المنورة حتى الاثنين القادم توفير أكثر من 30 ألف مصحف لقاصدي المسجد الحرام خلال رمضان الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدًا الخميس المكمل لشهر رمضان والجمعة أول أيام العيد فلكية جدة: نجم السماك الرامح يبشر بقدوم الربيع الفنون الهندسية في موقع الحِجر الأثري بالعُلا.. إبداع نبطي منحوت في الصخور مشروع محمد بن سلمان يعزز حضور مسجد السعيدان الممتد منذ أكثر من 800 عام
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطرًا أو أضرارًا مادية.
جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، اليوم، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.
وأفاد المتحدث بأن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغًا، حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.