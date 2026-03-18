الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطرًا أو أضرارًا مادية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، اليوم، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأفاد المتحدث بأن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغًا، حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.