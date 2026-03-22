ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض Icon

الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٢ مساءً
الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية
المواطن - فريق التحرير

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها، فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.

