الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها، فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.