الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، عن تضرر أحد المباني الخدمية في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني آثم، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة جوهر حياة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث وضمان استمرار كفاءة التشغيل بالتوازي، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة.