الكويت: مستويات الغازات والملوثات ضمن الحدود الطبيعية ولا مؤشرات على تسرب

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت بالتعاون مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أن مستويات الغازات والملوثات في الهواء الخارجي داخل الكويت تقع ضمن المعدلات الطبيعية والمسموح بها وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة.

وأوضحت الجهات الأربع في بيان مشترك، رداً على ما تم تداوله بشأن احتمال وجود تسرب للغاز، أنه لم يتم تسجيل أي قراءات تشير إلى حدوث تسرب، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن أنظمة الرصد والمراقبة المعتمدة في المواقع التشغيلية ومحطات قياس جودة الهواء.

وأضاف البيان أن نتائج القراءات الحالية تؤكد أن مستويات الغازات والملوثات في الهواء الخارجي ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها، الأمر الذي يعكس استقرار الوضع وعدم وجود أي مؤشرات غير طبيعية في الوقت الراهن.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن الفرق الفنية المختصة تواصل متابعة القراءات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عبر منظومات الرصد الثابتة والمتنقلة، لضمان سلامة العمليات التشغيلية والحفاظ على أعلى معايير السلامة والالتزام البيئي.

وشددت على أن الأوضاع مستقرة، مع استمرار التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للبيئة والشركات النفطية لمتابعة المستجدات أولاً بأول، بما يعزز الشفافية ويحافظ على سلامة المجتمع والبيئة.