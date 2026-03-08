الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، عن مقتل ضابطين من إدارة أمن الحدود البرية أثناء أداء واجبهما، واصفة إياهما بـ”شهيدي الواجب”.

وفي تفاصيل الحادث، فقد نعت وزارة الداخلية الكويتية عبر الحساب الرسمي للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كلا من المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، واصفة إياهما بـ”شهيدي الواجب”.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد، وفقا لروسيا اليوم.