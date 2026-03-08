الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، عن مقتل ضابطين من إدارة أمن الحدود البرية أثناء أداء واجبهما، واصفة إياهما بـ”شهيدي الواجب”.
وفي تفاصيل الحادث، فقد نعت وزارة الداخلية الكويتية عبر الحساب الرسمي للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كلا من المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، واصفة إياهما بـ”شهيدي الواجب”.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أفادت فجر اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد، وفقا لروسيا اليوم.