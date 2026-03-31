المؤشر نيكي يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري حادّ بأكثر من 11 بالمئة

شهد المؤشر نيكي الياباني تقلبات اليوم، لكنه يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري حاد بعد أن أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط سلبًا على معنويات المستثمرين.
وارتفع نيكي 225 القياسي 0.02 بالمئة إلى 51896.91 نقطة، متراجعًا عن خسائره المبكرة، والمتوقع انخفاضه أكثر من 11 بالمئة في مارس، وهو أكبر تراجع شهري له منذ مايو 2010.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.5 بالمئة إلى 3559.92 نقطة.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات وول ستريت بشكل عام مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.