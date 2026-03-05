Icon

‏المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٩ صباحاً
اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج.

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

