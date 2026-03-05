المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج.