دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض.