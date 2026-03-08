Icon

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف Icon رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض Icon ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة Icon أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج Icon العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة Icon الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن

ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن

في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت تضيء الرياض

في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت تضيء الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت تضيء الرياض
السعودية

في ليالي رمضان.. فوانيس معرض طويق للنحت...

السعودية
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية

ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا...

السعودية
ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري...

الرياضة
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض
السعودية

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة...

السعودية
مملكة الأمن والأمان.. أجواء طبيعية مستقرة في الرياض
السعودية

مملكة الأمن والأمان.. أجواء طبيعية مستقرة في...

السعودية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض
السعودية

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على...

السعودية