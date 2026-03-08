Icon

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف Icon رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض Icon ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة Icon أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج Icon العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة Icon الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية Icon

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ مساءً
اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
المواطن - فريق التحرير

تحديثات لحظة بلحظة  : 

 

  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
  • أعلن  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
  • أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

