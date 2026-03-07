المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة.. رحلة معرفية توثّق سيرة النبي

يُعدّ المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة من أبرز المعالم الثقافية والمعرفية التي تُعنى بالتعريف الحضاري الشامل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وإبراز سيرته العطرة وآدابه الكريمة وأخلاقه العظيمة وشريعته السمحة، وذلك بمنهج علمي متميز قائم على التأصيل55 البحثي المحكم، مع توظيف أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في العرض والتقديم، تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي.

ويقع المتحف في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي، ويقدّم لزوّاره تجربة معرفية متكاملة توثق سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- والحضارة الإسلامية بأساليب تفاعلية حديثة تجمع بين المعرفة التاريخية والعرض التقني المتطور، عبر قاعات رقمية حديثة وشاشات تفاعلية ولوحات رسومية وأطالس معرفية وبانوراما تعليمية.



ويضم المتحف أكثر من 25 جناحًا رئيسًا تندرج تحتها عشرات الأقسام والموضوعات التي تستعرض جوانب متعددة من السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، من أبرزها قاعات مخصصة للسيرة النبوية، والتراث العمراني، إضافة إلى عروض تفاعلية تستحضر ملامح مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلى جانب مجسمات تاريخية وعروض مرئية تعتمد على تقنيات حديثة، مثل: الشاشات البانورامية، والعرض التفاعلي.

كما يقدّم المتحف محتواه المعرفي بعدة لغات عالمية تشمل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والأوردية، والتركية، والإندونيسية؛ بهدف تمكين الزوّار من مختلف الجنسيات من التعرف على السيرة النبوية وقيمها الإنسانية والحضارية بأسلوب علمي معاصر.

ويتيح المتحف للزوّار جولات معرفية تتراوح مدتها بين 30 و60 دقيقة، يتنقل خلالها الزائر بين الأجنحة والقاعات التي توثّق مراحل السيرة النبوية، وتبرز قيم الرحمة والتسامح والتعايش في الإسلام، في تجربة معرفية تجمع بين دقة المعلومة وجمال العرض التقني، بما يُسهم في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة وقاصدي المسجد النبوي.