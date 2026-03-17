المتطوعون في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. أدوار حيوية في خدمة المصلين

شكّل المتطوعون في المسجد النبوي، خلال ليلة ختم القرآن الكريم، عنصرًا داعمًا للجهود الخدمية؛ حيث انتشروا في مواقع متعددة داخل المسجد وساحاته، لتقديم الإرشاد، وتنظيم الصفوف، وتوجيه الحشود، بما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة وراحة المصلين.
وشملت مهامهم مساندة كبار السن وذوي الإعاقة، والمشاركة في توزيع مياه الشرب، والاستجابة لاستفسارات الزوار، إلى جانب التعامل مع الحالات الطارئة، في صورة تعكس جاهزية ميدانية وروحًا تطوعية عالية.
ورغم كثافة الأعداد وطول ساعات العمل، أظهر المتطوعون التزامًا وانضباطًا لافتين، مدفوعين بدوافع إنسانية وإيمانية؛ مما أسهم في دعم تكامل المنظومة الخدمية داخل المسجد النبوي.
وتجسد هذه الجهود دور العمل التطوعي بوصفه جزءًا أصيلًا من منظومة الخدمة، بما يعزز تجربة المصلين، ويعكس قيم البذل والتكافل في أبهى صورها.