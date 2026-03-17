المتطوعون في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. أدوار حيوية في خدمة المصلين

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣١ صباحاً
المتطوعون في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. أدوار حيوية في خدمة المصلين
مواضيع ذات علاقة

شكّل المتطوعون في المسجد النبوي، خلال ليلة ختم القرآن الكريم، عنصرًا داعمًا للجهود الخدمية؛ حيث انتشروا في مواقع متعددة داخل المسجد وساحاته، لتقديم الإرشاد، وتنظيم الصفوف، وتوجيه الحشود، بما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة وراحة المصلين.
وشملت مهامهم مساندة كبار السن وذوي الإعاقة، والمشاركة في توزيع مياه الشرب، والاستجابة لاستفسارات الزوار، إلى جانب التعامل مع الحالات الطارئة، في صورة تعكس جاهزية ميدانية وروحًا تطوعية عالية.
ورغم كثافة الأعداد وطول ساعات العمل، أظهر المتطوعون التزامًا وانضباطًا لافتين، مدفوعين بدوافع إنسانية وإيمانية؛ مما أسهم في دعم تكامل المنظومة الخدمية داخل المسجد النبوي.
وتجسد هذه الجهود دور العمل التطوعي بوصفه جزءًا أصيلًا من منظومة الخدمة، بما يعزز تجربة المصلين، ويعكس قيم البذل والتكافل في أبهى صورها.

قد يهمّك أيضاً
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية استثنائية لإدارة الحشود بصلاة التراويح

ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية استثنائية لإدارة الحشود بصلاة التراويح

خدمات متكاملة لـ3200 معتكف بالمسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان
خدمات متكاملة لـ3200 معتكف بالمسجد النبوي في...

جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في...

رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان
رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى...

ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية استثنائية لإدارة الحشود بصلاة التراويح
ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية...

أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان
أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء...

خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات
خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات...

الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية
الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية...

خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي
خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام...

