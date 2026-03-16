Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1447هـ

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٢ مساءً
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1447هـ أن يوم الأربعاء 1 / 9 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 2 / 2026م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 / 9 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

